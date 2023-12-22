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Крабы, лосось и не только. США запретили импорт морепродуктов из РФ

Архивное фото: США запретили импорт морепродуктов из РФ (unsplash com)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 22 декабря, ввели запрет на импорт российских морепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало документ, который вводит запрет на импорт из России лосося, трески, краба и минтая.

Запрет распространяется также на морепродукты, которые выловили российские суда. 

Ограничения действуют независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами России.

Санкции против России

Напомним, США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон усилил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки