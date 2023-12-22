Крабы, лосось и не только. США запретили импорт морепродуктов из РФ

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало документ, который вводит запрет на импорт из России лосося, трески, краба и минтая.

Запрет распространяется также на морепродукты, которые выловили российские суда.

Ограничения действуют независимо от того, были ли такие рыба, морепродукты и их заготовки переработаны или существенно преобразованы в другой продукт за пределами России.

Санкции против России

Напомним, США и союзники в 2023 году сосредоточились на мерах, которые помешают России уклоняться от санкций. В частности, в последнее время Вашингтон усилил меры против компаний, которые помогают Москве экспортировать нефть выше ценового потолка в 60 долларов.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России.