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КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ

Новина українською → Донбасс, Четверг 11 февраля 2021 18:13
КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ Фото: КПВВ "Счастье" (loga gov ua)
Автор: Роман Тверденко

Контрольные пункты въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на Донбассе не функционируют полностью по вине российских оккупантов. С их стороны КПВВ отсутствуют.

Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик на заседании Совбеза ООН к годовщине минских соглашений.

Он отметил, что соглашение о возобновлении работы этих КПВВ было достигнуто еще летом. Но они работают только со стороны территорий, подконтрольных Украине.

"Несмотря на принципиальную договоренность, достигнутую в ТКГ прошлым летом, об открытии пропускных пунктов в Золотом и Счастье, гражданские лица не могут пользоваться этими пунктами. СММ отмечает, что КПВВ "Золотое" и "Счастье" функционируют с 10 ноября в районах, контролируемых правительством, но в соответствующие КПВВ в неподконтрольных районах - отсутствуют", - сказал Чевик

Он подчеркнул, что возможность пересечения линии разграничения на этих КПВВ снизила бы гуманитарное напряжение на Донбассе.

Напомним, Украина в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в январе просила ОБСЕ помочь с открытием движения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье".

Как писало РБК-Украина, на встрече с новой главой ОБСЕ президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что российская сторона тормозит урегулирование на Донбассе. По его словам, Киев выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

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