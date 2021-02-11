КПВВ "Золоте" і "Щастя" відсутні з боку окупантів на Донбасі, - ОБСЄ
Контрольні пункти в'їзду-виїзду "Золоте" та "Щастя" на Донбасі не функціонують повністю з вини російських окупантів. З їх боку КПВВ відсутні.
Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халіт Чевік на засіданні Радбезу ООН до річниці мінських угод.
Він зазначив, що угода про відновлення роботи цих КПВВ була досягнута ще влітку. Але вони працюють тільки з боку територій, підконтрольних Україні.
"Незважаючи на принципову домовленість, досягнуту в ТКГ минулого літа, про відкриття пропускних пунктів в Золотом і Щастя, цивільні особи не можуть користуватися цими пунктами. СММ зазначає, що КПВВ "Золоте" та "Щастя" функціонують з 10 листопада в районах, контрольованих урядом, але у відповідні КПВВ в непідконтрольних районах - відсутні", - сказав Чевік
Він підкреслив, що можливість перетину лінії розмежування на цих КПВВ знизила б гуманітарну напругу на Донбасі.
Нагадаємо, Україна в Тристоронній контактній групі по Донбасу в січні просила ОБСЄ допомогти з відкриттям руху через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".
Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі з новим головою ОБСЄ президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що російська сторона гальмує врегулювання на Донбасі. За його словами, Київ виконав усі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.