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КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу из-за пожаров

Автор: Игорь Литвиненко

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно приостановил работу. Причиной стали масштабные пожары в Луганской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной государственной администрации.

Как отметили в РГА, пожар распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ. При этом вблизи дороги началась детонация взрывных устройств.

"В связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", - сообщили в РГА.

Напомним, пожар в Луганской области вспыхнул вчера, 30 сентября. Горели 32 населенных пункта. Сейчас идет локализация 64 очагов пожара. Жертвами пожаров стали уже 6 человек, 12 - были госпитализированы. Более тысячи человек эвакуировали.

Также сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области были повреждены 250 домов. Правительство пообещало выделить помощь всем пострадавшим от пожаров.

По факту пожаров в Луганской области правоохранители открыли уже 7 уголовных дел.

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Новости Украины пожарСтаница ЛуганскаяКПВВ