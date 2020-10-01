КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу из-за пожаров

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно приостановил работу. Причиной стали масштабные пожары в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной государственной администрации.

Как отметили в РГА, пожар распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ. При этом вблизи дороги началась детонация взрывных устройств.

"В связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", - сообщили в РГА.

Напомним, пожар в Луганской области вспыхнул вчера, 30 сентября. Горели 32 населенных пункта. Сейчас идет локализация 64 очагов пожара. Жертвами пожаров стали уже 6 человек, 12 - были госпитализированы. Более тысячи человек эвакуировали.

Также сообщалось, что в результате пожаров в Луганской области были повреждены 250 домов. Правительство пообещало выделить помощь всем пострадавшим от пожаров.

По факту пожаров в Луганской области правоохранители открыли уже 7 уголовных дел.