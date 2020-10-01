КПВВ "Станиця Луганська" призупинив роботу через пожежі

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово призупинив роботу. Причиною стали масштабні пожежі в Луганській області.

Про це повідомили в прес-службі Станично-Луганської районної державної адміністрації.

Як зазначили в РДА, пожежа поширилася на автодорозі, по якій люди перетинають КПВВ. При цьому поблизу дороги почалася детонація вибухових пристроїв.

"У зв'язку з цим, на певний час припинена робота КПВВ "Станиця-Луганська", - повідомили в РДА.

Нагадаємо, пожежа в Луганській області спалахнула учора, 30 вересня. Горіли 32 населених пункти. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали вже 6 осіб, 12 - були госпіталізовані. Більше тисячі осіб евакуювали.

Також повідомлялося, що в результаті пожежі в Луганській області були пошкоджені 250 будинків. Уряд пообіцяв виділити допомогу всім постраждалим від пожеж.

За фактом пожеж у Луганській області правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ.