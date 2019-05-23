КПВВ перейдут на летний режим работы

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Таким образом, с 1 июня и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут осуществляться с 06:00 до 20:00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ "Золотой" - дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск";

КПВВ "Майорское" - дорожный коридор "Горловка - Бахмут";

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк - Курахово";

КПВВ "Новотроицкое" - дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Волноваху)";

КПВВ "Гнутово" (село Пищевик) - дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь";

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов будет введено ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Кроме того, в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.