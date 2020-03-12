КПВВ с наибольшим потоком товаров закрывать не будут, - Нефедов

Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабинету министров Украины перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ГТС Максима Нефедова Facebook.

По его словам, при формировании перечня ГТС учла интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, которые направляются транзитом через территорию Украины.

Нефедов сообщил, что сейчас обсуждается какие именно пункты пропуска временно приостановят свою работу на период карантина.

"Закрытии части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Импортеры и экспортеры, как и ранее, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни", - написал он.

При этом он добавил, что сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним, 7 марта на КПВВ на Донбассе было введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине.

Кроме того, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, с 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек. При этом отмечалось, что будет закрыта большая часть КПВВ. Из 219 останется лишь 49.