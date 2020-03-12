КПВВ з найбільшим потоком товарів закривати не будуть, - Нефьодов

Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабінету міністрів України перелік пунктів пропуску, продовження роботи яких є критично важливим для економіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ДМС Максима Нефьодова у Facebook.

За його словами, при формуванні переліку ДМС врахувала інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

Нефьодов повідомив, що наразі обговорюється які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу на період карантину.

"Закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП "Шегині", зможе заїхати/виїхати через ПП "Краківець" Галицької митниці", - написав він.

При цьому він додав, що наразі усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, 7 березня на КПВВ на Донбасі було введено обмежувальні заходи у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Україні.

Крім того, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участю понад 200 осіб. При цьому зазначалося, що буде закрита більша частина КПВВ. З 219 лишиться лише 49.