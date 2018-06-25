КПВВ на Донбасі за добу перетнули 37,1 тис. осіб

Всі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 24 червня 2018 року, перетнули 37,1 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 15/60; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 1/40; "Гнутове" - 30/20.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 37,1 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7845 осіб та 1050 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8715 осіб та 1665 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7490 осіб та 1645 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3205 осіб та 770 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9865 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 червня КПВВ на Донбасі перетнули 39,2 тисячі осіб.