КПВВ на Донбасі за добу перетнули 37,1 тис. осіб

Всі КПВВ працюють в штатному режимі
Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 24 червня 2018 року, перетнули 37,1 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" - 15/60; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 1/40; "Гнутове" - 30/20.
Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 37,1 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" - 7845 осіб та 1050 транспортних засобів;
"Мар’їнка" - 8715 осіб та 1665 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" - 7490 осіб та 1645 транспортних засобів;
"Гнутове" - 3205 осіб та 770 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" - 9865 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 червня КПВВ на Донбасі перетнули 39,2 тисячі осіб.