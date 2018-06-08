КПВВ "Майорське" на Донбасі припиняв роботу через акції протесту

Жителі місцевих селищ протестували проти звільнення глави адміністрації Зайцевого

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" у Донецькій області сьогодні припиняв роботу через акції протесту місцевих жителів. Про це повідомляє "Громадьске".

Повідомляється, що вранці на КПВВ зібралися жителі селища Зайцеве, які протестували проти звільнення голови місцевої адміністрації Володимира Весьолкіна. Люди вимагали повернути його на посаду. На акції були присутні жителі селищ, які підпорядковуються Зайцівській військово-цивільній адміністрації.

Також повідомляється, що місцеві намагалися перекрити КПВВ, але поліція завадила. Однак пункт пропуску закрили і ввели так званий "червоний режим". Як повідомляють користувачі соцмереж, станом на 15:00 КПВВ відновив роботу.

Фото: акція на КПВВ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 5,3 тис. порушень режиму припинення вогню за тиждень.