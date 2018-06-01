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КПВВ на линии соприкосновения сегодня перешли на летний режим работы

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 08:00
Фото: КПВВ (УНИАН)
Фото: КПВВ (УНИАН)

Контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех КПВВ на линии соприкосновения будут осуществляться с 06.00 до 20.00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в пятницу, первого июня, перешли на летний режим работы. Об этом сообщает Операция объединенных сил (ООС) на своей странице в соцсети Facebook.

"Вниманию граждан! 1 июня КПВВ на линии соприкосновения перейдут на летний режим работы. С 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), действующих на линии столкновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - отмечается в сообщении.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

  • дорожный коридор "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";
  • дорожный коридор "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • дорожный коридор "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • дорожный коридор "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • дорожный коридор "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)
  • дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 27 мая, пересекли более 30 тыс. человек.

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Теги публикации: КПВВ, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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