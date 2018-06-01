КПВВ на лінії зіткнення сьогодні перейшли на літній режим роботи

Контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх КПВВ на лінії зіткнення здійснюватимуться з 06.00 до 20.00
Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) у п'ятницю, 1 червня, перейшли на літній режим роботи. Про це повідомляє Операція об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"До уваги громадян! 1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи. З 1 червня 2018 року і протягом усього літнього періоду контрольно-перевірочні та перепускні заходи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), що діють на лінії зіткнення, здійснюватимуться з 06.00 до 20.00", - зазначається у повідомленні.
До уваги громадян! 1 червня КПВВ на лінії зіткнення перейдуть на літній режим роботи З 1 червня 2018 року і протягом...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 28 травня 2018 р.
Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:
Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 27 травня, перетнули понад 30 тис. чоловік.