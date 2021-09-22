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На КПВВ "Каланчак" задержали "ополченца Крыма" с наградами от оккупантов

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Среда 22 сентября 2021 15:53
На КПВВ "Каланчак" задержали "ополченца Крыма" с наградами от оккупантов Фото: На КПВВ "Каланчак" задержали "ополченца Крыма" с наградами от оккупантов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

На КПВВ "Каланчак", расположенном на административной границе Крыма с материковой Украиной, пограничники задержали участника "самообороны" Крыма. Мужчина 1957 года рождения направлялся из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

При осмотре вещей мужчины был обнаружен ряд медалей за аннексию Крыма.

"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014-2018 годах, и «завизированы» подписями президента России и представителями так называемой власти Крыма", - говорится в сообщении.

При этом у мужчины при себе было удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым".

В ходе проверки пограничники выяснили, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ВОТУ АР Крым, беспорядках и нападениях с целью захвата предприятий, учреждений и государственных организаций.

О факте обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", пограничники сообщили представителям Национальной полиции и передали "ополченца" правоохранителям.

Фото: На КПВВ "Каланчак" задержали "ополченца Крыма" с наградами от оккупантов (dpsu.gov.ua)

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Каланчак Задержание
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