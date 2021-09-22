На КПВВ "Каланчак", розташованому на адміністративному кордоні Криму з материковою Україною, прикордонники затримали учасника "самооборони" Криму. Чоловік 1957 року народження прямував з тимчасово окупованого Криму на материкову частину України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

При огляді речей чоловіка було виявлено низку медалей за анексію Криму.

"При огляді його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі "За заслуги перед Вітчизною", "за захист Криму", "5 років Кримській весні", "Кримська весна", які він отримав у 2014-2018 роках, і «завізовані» підписами президента Росії і представниками так званої влади Криму", - йдеться в повідомленні.

При цьому у чоловіка при собі було посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "Спілка ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим".

В ході перевірки прикордонники з'ясували, що громадянин брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань на території ВОТУ АР Крим, заворушеннях і нападах з метою захоплення підприємств, установ і державних організацій.

Про факт виявлення ознак кримінального злочину, передбаченого ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", прикордонники повідомили представникам Національної поліції та передали "ополченця" правоохоронцям.

Фото: на КПВВ "Каланчак" затримали "ополченця Криму" з нагородами від окупантів (dpsu.gov.ua)