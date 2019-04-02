КПВВ "Гнутове" закриють на реконструкцію

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

КПВВ буде закритий з 5 по 7 квітня

КПВВ "Гнутове", що розташований в межах діючого гуманітарного дорожнього коридору "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь", в період з 5 по 7 квітня буде закритий на реконструкцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Зазначається, що вже змонтовані нові модулі для проведення паспортного та фіскального контролю. Завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для осіб, які перетинають лінію розмежування.

"Задля забезпечення безпеки проведення робіт за рішенням Командувача об’єднаних сил з 5 по 7 квітня буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій в КПВВ "Гнутове". Це мінімально необхідний час для оновлення дорожнього покриття, монтажу конструкцій, підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення", - йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації при плануванні своїх поїздок.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили, що терміни дії дозволів для перетину лінії розмежування на Донбасі були змінені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ЛНР" заблокує відкриття пункту пропуску на Донбасі.