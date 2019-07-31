КПВВ "Гнутово" приостановил работу из-за взрывов

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" приостановил работу из взрывоопасную ситуацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Подчеркивается, что в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава, а от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" с 14.00 введен режим "красный". Контрольно-пропускные операции временно приостановлены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Гнутово" будет восстановлен после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения в Донецкой области был закрыт на реконструкцию несколько дней.

Как писало РБК-Украина, 28 июля российско-оккупационные войска из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.