КПВВ на Донбассе завтра перейдут за зимний график

В воскресенье, 1 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на зимний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, с завтрашнего дня все КПВВ в районе операции Объединенных сил на Донбассе перейдут на зимний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8 часов утра до 17:00.

Напомним, 28 ноября вступили в силу обновленный порядок въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса. Отныне въезд и выезд лиц и транспорта осуществляется исключительно через определенные командованием ООС контрольные пункты. Также предоставлена возможность въезда на ТОТ и выезда из нее гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в образовательных учреждениях на подконтрольной территории, без сопровождения взрослых.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин упростил порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории. В первую очередь правительство упростило процедуру пересечения линии разграничения для несовершеннолетних.