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На КПВВ на Донбассе задержали граждан, пытавшихся переместить 600 тыс. гривен

Новости » Общество     23.11.2019 - 17:45
На КПВВ на Донбассе задержали граждан, пытавшихся переместить 600 тыс. гривен
Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

Сотрудники ГФС на КПВВ "Станица Луганская" пресекли две попытки ввоза наличных средств

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины на КПВВ "Станица Луганская" пресекли две попытки ввоза наличных средств с оккупированных территорий общей суммой в 600 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

На КПВВ "Станица Луганская" во время пешего пересечения линии разграничения правоохранители задержали мужчину, который двигался из временно неподконтрольного города Луганск в направлении пгт Станица Луганская. В рюкзаке у мужчины были обнаружены наличные на сумму в 265 тыс. гривен.

Позже на КПВВ задержали женщину 1995 года рождения, которая, двигаясь в том же направлении, пыталась тайно переместить через линию разграничения 335 тыс. гривен.

Напомним, на КПВВ "Марьинка" на Донбассе сотрудники фискального наряда ГФС Украины из состава Объединенных сил задержали автомобиль, в котором скрыто перевозили 76,5 тыс. долларов. Усиленная работа по пресечению контрабанды в районе проведения операции Объединенных сил проводилась в соответствии с распоряжением командующего ООС.

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