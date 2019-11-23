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На КПВВ на Донбасі затримали громадян, які намагалися перемістити 600 тис. гривень

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 17:45
На КПВВ на Донбасі затримали громадян, які намагалися перемістити 600 тис. гривень
Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

Співробітники ДФС на КПВВ "Станиця Луганська" припинили дві спроби ввезення готівкових коштів

Співробітники Державної фіскальної служби України на КПВВ "Станиця Луганська" припинили дві спроби ввезення готівкових коштів з окупованих територій загальною сумою в 600 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

На КПВВ "Станиця Луганська" під час пішого перетину лінії розмежування правоохоронці затримали чоловіка, який рухався з тимчасово непідконтрольного міста Луганськ у напрямку смт Станиця Луганська. В рюкзаку у чоловіка було виявлено готівку на суму 265 тис. гривень.

Пізніше на КПВВ затримали жінку 1995 року народження, яка, рухаючись у тому ж напрямку, намагалася таємно перемістити через лінію розмежування 335 тис. гривень.

Нагадаємо, на КПВВ "Маріїнка" на Донбасі працівники фіскального наряду ГФС України зі складу Об'єднаних сил затримали автомобіль, в якому приховано перевозили 76,5 тис. доларів. Посилена робота по припиненню контрабанди в районі проведення операції Об'єднаних сил проводилася згідно з розпорядженням командувача ООС.

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