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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 50 тыс. человек

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 11:43
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пассажиропоток через КПВВ на Донбассе увеличился

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 50 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 20/20.

Кроем того, за минувшие сутки отмечалось увеличение пассажиропотока во всех контрольных пунктах въезда-выезда по сравнению с предыдущим днем. Всего КПВВ пересекли 48,2 тыс. человек и 6,5 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 11005 человек и 1375 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 11 765 человек и 2205 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 9500 человек и 1850 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4940 человек и 1100 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10940 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой области приняли меры для предотвращения очередей в связи с закрытием КПВВ "Майорское".

 

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Теги публикации: Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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