КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 50 тис. осіб

Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 50 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/0; "Мар'їнка" - 0/30; "Новотроїцьке" - 10/30; "Гнутове" - 20/20.

Кроєм того, за минулу добу відзначалося збільшення пасажиропотоку у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в порівнянні з попереднім днем. Всього КПВВ перетнули 48,2 тис. осіб і 6,5 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 11005 осіб і 1375 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 11 765 осіб та 2205 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9500 осіб і 1850 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4940 осіб і 1100 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10940 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Донецькій області прийняли заходи для запобігання черг у зв'язку з закриттям КПВВ "Майорське".