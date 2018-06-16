КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 50 тис. осіб

Пасажиропотік через КПВВ на Донбасі збільшився
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 50 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/0; "Мар'їнка" - 0/30; "Новотроїцьке" - 10/30; "Гнутове" - 20/20.
Кроєм того, за минулу добу відзначалося збільшення пасажиропотоку у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в порівнянні з попереднім днем. Всього КПВВ перетнули 48,2 тис. осіб і 6,5 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Донецькій області прийняли заходи для запобігання черг у зв'язку з закриттям КПВВ "Майорське".