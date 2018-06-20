КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек

На данный момент все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 45 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" – 0/0; "Гнутове" – 0/0.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9560 человек и 1075 транспортных средств;

"Марьинка" - 11155 лиц и 2180 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8830 человек и 1665 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4450 человек и 965 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11025 человек.

Напомним, КПВВ на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 42 тыс. человек.