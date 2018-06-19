КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 42 тис. осіб

На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/5; "Мар'їнка" - 80/20; "Новотроїцьке" - 40/15; "Гнутове" - 20/20.
На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі по графіку з 06:00 до 20:00. Всього за минулу добу їх перетнули майже 42 тис. осіб і 5,4 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штаб ООС опублікував чергові докази присутності військ Російської Федерації на Донбасі.