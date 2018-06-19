Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 42 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 09:53
Фото: ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/5; "Мар'їнка" - 80/20; "Новотроїцьке" - 40/15; "Гнутове" - 20/20.

На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі по графіку з 06:00 до 20:00. Всього за минулу добу їх перетнули майже 42 тис. осіб і 5,4 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9190 осіб і 1096 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 10040 осіб і 1925 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8030 осіб та 1550 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4030 осіб та 915 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 10656 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штаб ООС опублікував чергові докази присутності військ Російської Федерації на Донбасі.

 

На Донбасі за добу поранено двох українських військових
Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся