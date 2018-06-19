КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 42 тис. осіб

На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/5; "Мар'їнка" - 80/20; "Новотроїцьке" - 40/15; "Гнутове" - 20/20.

На даний момент усі КПВВ працюють у штатному режимі по графіку з 06:00 до 20:00. Всього за минулу добу їх перетнули майже 42 тис. осіб і 5,4 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9190 осіб і 1096 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10040 осіб і 1925 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8030 осіб та 1550 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4030 осіб та 915 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10656 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що штаб ООС опублікував чергові докази присутності військ Російської Федерації на Донбасі.