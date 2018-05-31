КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

утренний мониторинг ситуации на КПВВ Донбасса

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 45,6 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, сообщается, что на контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром, 31 мая, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорск" - 20/70; "Марьинка" - 10/70; "Новотроицкое" - 20/35; "Гнутово" - 15/30. Сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Майорск" - 9995 человек и 1166 транспортных средств;

"Марьинка" - 10996 человек и 1940 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8982 человек и 1540 транспортных средств;

"Гнутово" - 4170 человек и 860 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11489 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое на выезд в ОРДО последовало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом строительного назначения и информационными материалами общим весом более 31 тонна от Международного комитета Красного Креста.

Также заметим, что распоряжением командующего Объединенных сил с 01.06.2018 г. Для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил установлен новый график работы.

Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 06-00 до 20-00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок и пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда.

Напомним, как сообщалось ранее, продолжаются переговоры Украины и Европейского союза (ЕС) относительно пересмотра программы по реконструкции контрольных пунктов пропуска (КПП) на границе, которую было закрыто в феврале 2018 года.