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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 45 тис. осіб

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 09:41
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Ранковий моніторинг ситуації на КПВВ Донбасу

Всього за минулу добу через КПВВ було 45,6 тисячі осіб і 5,5 тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє пресс-служба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, повідомляється, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду Донбасу, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці, 31 травня, на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорск" - 20/70; "Маріїнка" - 10/70; "Новотроїцьке" - 20/35; "Гнутово" - 15/30. Повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Майорск" - 9995 людина і 1166 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 10996 людина і 1940 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8982 людина і 1540 транспортних засобів;

"Гнутово" - 4170 людина і 860 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11489 осіб.

Через КПВВ "Новотроїцьке на виїзд в ОРДО було 2 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем будівельного призначення та інформаційними матеріалами загальною вагою понад 31 тонна від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також зауважимо, що розпорядженням командувача Об'єднаних сил з 01.06.2018 р. Для всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил встановлено новий графік роботи.

Контрольно-пропускні операції будуть здійснюватися щодня в нових часових межах з 06-00 до 20-00.

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок і перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, тривають переговори України і Європейського союзу (ЄС) щодо перегляду програми реконструкції контрольних пунктів пропуску (КПП) на кордоні, яку було закрито у лютому 2018 року.

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Теги публікації: пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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