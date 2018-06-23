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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 44,3 тыс. человек

НовостиОбщество    23.06.2018 - 10:15
Иллюстративное фото ((dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото ((dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 22 июня 2018 года, пересекли 44,3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По информации Госпогранслужбы, за прошедшие сутки в КПВВ на Донбассе отмечалось уменьшение пассажиро-транспортного потока.

"Через КПВВ проследовали 44,3 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств: "Майорское" - 10 220 человек и 1 180 транспортных средств; "Марьинка" - 9 305 человек и 2 050 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9 395 человек и 1 785 транспортных средств; "Гнутово" - 4 685 человек и 985 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10 655 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 23 июня 2018 года в КПВВ на Донбассе находилось такое количество людей и транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 40/10.

На данный момент все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе уже переоборудовали четыре блокпоста.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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