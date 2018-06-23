КПВВ на Донбасі за добу перетнули 44,3 тис. осіб

Всі КПВВ на Донбасі працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 22 червня 2018 року, перетнули 44,3 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

За інформацією Держприкордонслужби, минулої доби у КПВВ на Донбасі відмічалося зменшення пасажиро-транспортного потоку.

"Через КПВВ прослідувало 44,3 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів: "Майорське" - 10 220 осіб та 1 180 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 9 305 осіб та 2 050 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 9 395 осіб та 1 785 транспортних засобів; "Гнутове" - 4 685 осіб та 985 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 10 655 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на ранок 23 червня 2018 року у КПВВ на Донбасі знаходилася така кількість людей та транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутове" - 40/10.

Наразі всі КПВВ на Донбасі працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вже переобладнали чотири блокпоста.