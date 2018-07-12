По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 20/20.

Всего за сутки КПВВ пересекли 42,2 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 9307 человек и 1060 транспортных средств;

"Марьинка" - 10430 человек и 2010 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8940 человек и 1680 транспортных средств;

"Гнутово" - 4260 человек и 930 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9300 человек.

Также сообщается, что правоохранители предотвратили две попытки незаконного перемещения товаров через линию соприкосновения на общую сумму более 40 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает ответа Российской Федерации на предложение обменять 36 россиян на украинских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова, Павла Гриба, Александра Кольченко, Романа Сущенко и других.