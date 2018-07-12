Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/50; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 30/35; "Гнутове" - 20/20.

Всього за добу КПВВ перетнули 42,2 тис. осіб і 5,7 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 9307 осіб і 1060 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10430 осіб і 2010 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8940 осіб і 1680 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4260 осіб і 930 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9300 осіб.

Також повідомляється, що правоохоронці попередили дві спроби незаконного переміщення товарів через лінію дотику на загальну суму понад 40 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує відповіді Російської Федерації на пропозицію обміняти 36 росіян на українських політв'язнів, зокрема, Олега Сенцова, Павла Гриба, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та інших.