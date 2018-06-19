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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 42 тыс. человек

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 09:53
Фото: иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

На данный момент все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 42 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/5; "Марьинка" - 80/20; "Новотроицкое" - 40/15; "Гнутово" - 20/20.

На данный момент все КПВВ работают в штатном режиме по графику с 06:00 до 20:00. Всего за минувшие сутки их пересекли почти 42 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 9190 человек и 1096 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10040 человек и 1925 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8030 человек и 1550 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4030 человек и 915 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10656 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск Российской Федерации на Донбассе.  

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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