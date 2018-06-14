КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

На КПВВ задержали двух украинцев с контрабандными сигаретами и сейфом

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 42 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/10; "Марьинка" - 40/0; "Новотроицкое" - 5/40; "Гнутово" - 20/10.

Также сообщается, что всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 42,5 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 10205 человек и 1250 транспортных средств;

"Марьинка" - 10135 человек и 1835 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8405 человек и 1595 транспортных средств;

"Гнутово" - 4210 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9584 человек.

Кроме того, накануне на КПВВ обнаружили двух украинцев, которые пытались переместить 380 пачек сигарет и сейф.

Напомним, ранее боевики так называемой "Донецкой народной республики" заявили о временном закрытии пункта пропуска возле Горловки.