КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

На КПВВ задержали двух украинцев с контрабандными сигаретами и сейфом
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 42 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/10; "Марьинка" - 40/0; "Новотроицкое" - 5/40; "Гнутово" - 20/10.
Также сообщается, что всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 42,5 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:
Кроме того, накануне на КПВВ обнаружили двух украинцев, которые пытались переместить 380 пачек сигарет и сейф.
Напомним, ранее боевики так называемой "Донецкой народной республики" заявили о временном закрытии пункта пропуска возле Горловки.