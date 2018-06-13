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Боевики заявили о временном закрытии КПВВ возле Горловки

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 17:56
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пункт пропуска боевиков "Горловка" будет закрыт 16-17 июня

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР) заявили о временном закрытии пункта пропуска возле Горловки. Об этом заявил "мэр" Горловки Иван Приходько, сообщает сепаратистское издание ДАН.

"В связи с реконструкцией КПП "Горловка" 16 и 17 июня работать не будет. Пропуск будет осуществляться через остальные официальные переходы", - заявил он.

Отметим, пункт пропуска боевиков "Горловка" расположен в районе украинского конрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское".

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 12 июня 2018 года, пересекли почти 46 тыс. человек. В частности, "Майорское" пересекли 9 635 человек и 1 235 транспортных средств.

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Теги публикации: КПВВ, Горловка, Донбасс, ДНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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