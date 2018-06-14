Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 09:11
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На КПВВ затримали двох українців з контрабандними сигаретами і сейфом

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/10; "Мар'їнка" - 40/0; "Новотроїцьке" - 5/40; "Гнутове" - 20/10.

Також повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 42,5 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10205 осіб і 1250 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 10135 осіб і 1835 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8405 осіб і 1595 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4210 осіб і 920 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9584 осіб.

Крім того, напередодні на КПВВ виявили двох українців, які намагалися перемістити 380 пачок сигарет та сейф.

Нагадаємо, раніше бойовики так званої "Донецької народної республіки" заявили про тимчасове закриття пункту пропуску біля Горлівки.

 

Бойовики застосували артилерію і міномети, 4 поранених, - ООС
Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся