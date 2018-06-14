КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

На КПВВ затримали двох українців з контрабандними сигаретами і сейфом

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/10; "Мар'їнка" - 40/0; "Новотроїцьке" - 5/40; "Гнутове" - 20/10.

Також повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 42,5 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 10205 осіб і 1250 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10135 осіб і 1835 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8405 осіб і 1595 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4210 осіб і 920 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9584 осіб.

Крім того, напередодні на КПВВ виявили двох українців, які намагалися перемістити 380 пачок сигарет та сейф.

Нагадаємо, раніше бойовики так званої "Донецької народної республіки" заявили про тимчасове закриття пункту пропуску біля Горлівки.