КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

На КПВВ затримали двох українців з контрабандними сигаретами і сейфом
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 42 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/10; "Мар'їнка" - 40/0; "Новотроїцьке" - 5/40; "Гнутове" - 20/10.
Також повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 42,5 тис. осіб і 5,6 тис. транспортних засобів:
Крім того, напередодні на КПВВ виявили двох українців, які намагалися перемістити 380 пачок сигарет та сейф.
Нагадаємо, раніше бойовики так званої "Донецької народної республіки" заявили про тимчасове закриття пункту пропуску біля Горлівки.