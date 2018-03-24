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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 41,5 тыс. человек

НовостиОбщество    24.03.2018 - 09:35
Фото: пункт пропуска (police.dn.ua)
Фото: пункт пропуска (police.dn.ua)

Также КПВВ на Донбассе пересекли 5,5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 марта 2018 года, пересекли 41,5 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В целом вчера через КПВВ проследовало 41,5 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств: "Майорское" - 9360 человек и 1075 транспортных средств; "Марьинка" - 10620 лиц и 1870 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7890 человек и 1450 транспортных средств; "Гнутово" - 4730 человек и 1070 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8970 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался некоторым увеличением по сравнению с предыдущим днем.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 40/35; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 60/30", - добавляют в ГПСУ.

Кроме этого, в контрольном пункте "Марьинка" пограничники Краматорского отряда обнаружили лицо, возможно причастное к незаконным вооруженным формированиям (НВФ), а в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Луганского отряда обнаружили поддельный документ.

Напомним, 21 марта КПВВ на Донбассе пересекли 31,8 тыс. лиц и 4,2 тыс. транспортных средств.

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Теги публикации: Донбасс, Марьинка, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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