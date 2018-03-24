КПВВ на Донбасі за добу перетнули 41,5 тис. осіб

Також КПВВ на Донбасі перетнули 5,5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 березня 2018 року, перетнули 41,5 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Загалом вчора через КПВВ прослідувало 41,5 тисяч осіб та 5,5 тисяч транспортних засобів: "Майорське" - 9360 осіб та 1075 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 10620 осіб та 1870 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 7890 осіб та 1450 транспортних засобів; "Гнутове" - 4730 осіб та 1070 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 8970 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем.

"Сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/50; "Мар’їнка" - 40/35; "Новотроїцьке" - 20/10; "Гнутове" - 60/30", - додають у ДПСУ.

Крім цього, у контрольному пункті "Мар’їнка" прикордонники Краматорського загону виявили особу, яка можливо причетна до незаконних збройних формувань (НЗФ), а у КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники Луганського загону виявили підроблений документ.

Нагадаємо, за 21 березня КПВВ на Донбасі перетнули 31,8 тис. осіб і 4,2 тис. транспортних засобів.