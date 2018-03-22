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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 31,8 тыс. человек

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 10:11
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 4,2 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 21 марта 2018 года, пересекли 31,8 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Всего через КПВВ проследовало 31,8 тыс. человек и 4,2 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7775 человек и 970 транспортных средств; "Марьинка" - 7840 человек и 1480 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5810 человек и 1015 транспортных средств; "Гнутово" - 3345 человек и 730 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7040 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня утром в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/60; "Марьинка" - 40/30; "Новотроицкое" - 50/40; "Гнутово" - 50/30.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ частично прекратила пропуск грузовиков из Украины.

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Теги: Государственная пограничная служба, Донбасс, КПВВ
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