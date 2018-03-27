КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

Пограничники продолжают изымать выданные в "ДНР" документы

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил сегодня утром в очередях находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50;

"Марьинка" - 10/50;

"Новотроицкое" - 0/40;

"Гнутово" - 20/30.

Всего за сутки через КПВВ последовали 39,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 9400 человек и 1040 транспортных средств;

"Марьинка" - 9410 человек и 1670 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7235 человек и 1325 транспортных средств;

"Гнутово" - 3990 человек и 990 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9410 человек.

Также сообщается, что пограничники при осмотре автомобиля "Volkswagen" украинской регистрации, который ехал на оккупированный Донбасс, в салоне обнаружили регистрационные номера, выданные в так называемой "ДНР".

Напомним, ранее украинская разведка сообщала об активизации деятельности ФСБ на оккупированном Донбассе.