КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

Пограничники продолжают изымать выданные в "ДНР" документы
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил сегодня утром в очередях находилось такое количество транспортных средств:
Всего за сутки через КПВВ последовали 39,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств:
Также сообщается, что пограничники при осмотре автомобиля "Volkswagen" украинской регистрации, который ехал на оккупированный Донбасс, в салоне обнаружили регистрационные номера, выданные в так называемой "ДНР".
Напомним, ранее украинская разведка сообщала об активизации деятельности ФСБ на оккупированном Донбассе.