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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

НовостиПолитика    27.03.2018 - 08:44
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

Пограничники продолжают изымать выданные в "ДНР" документы

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил сегодня утром в очередях находилось такое количество транспортных средств:

  • "Майорское" - 0/50;
  • "Марьинка" - 10/50;
  • "Новотроицкое" - 0/40;
  • "Гнутово" - 20/30.

Всего за сутки через КПВВ последовали 39,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств:

  • "Майорское" - 9400 человек и 1040 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9410 человек и 1670 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7235 человек и 1325 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3990 человек и 990 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9410 человек.

Также сообщается, что пограничники при осмотре автомобиля "Volkswagen" украинской регистрации, который ехал на оккупированный Донбасс, в салоне обнаружили регистрационные номера, выданные в так называемой "ДНР".

Напомним, ранее украинская разведка сообщала об активизации деятельности ФСБ на оккупированном Донбассе.  

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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