КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Прикордонники продовжують вилучати видані в "ДНР" документи
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів:
Всього за добу через КПВВ послідували 39,4 тис. осіб та 5000 транспортних засобів:
Також повідомляється, що прикордонники під час огляду автомобіля "Volkswagen" української реєстрації, який їхав на окупований Донбас, у салоні виявили реєстраційні номери, видані в так званій "ДНР".
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про активізацію діяльності ФСБ на окупованому Донбасі.