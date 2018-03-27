КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Прикордонники продовжують вилучати видані в "ДНР" документи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50;

"Мар'їнка" - 10/50;

"Новотроїцьке" - 0/40;

"Гнутове" - 20/30.

Всього за добу через КПВВ послідували 39,4 тис. осіб та 5000 транспортних засобів:

"Майорське" - 9400 осіб і 1040 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9410 осіб і 1670 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7235 осіб і 1325 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3990 осіб і 990 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9410 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники під час огляду автомобіля "Volkswagen" української реєстрації, який їхав на окупований Донбас, у салоні виявили реєстраційні номери, видані в так званій "ДНР".

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про активізацію діяльності ФСБ на окупованому Донбасі.