Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

НовиниПолітика    27.03.2018 - 08:44
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

Прикордонники продовжують вилучати видані в "ДНР" документи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил сьогодні вранці в чергах перебувала така кількість транспортних засобів:

  • "Майорське" - 0/50;
  • "Мар'їнка" - 10/50;
  • "Новотроїцьке" - 0/40;
  • "Гнутове" - 20/30.

Всього за добу через КПВВ послідували 39,4 тис. осіб та 5000 транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9400 осіб і 1040 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9410 осіб і 1670 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7235 осіб і 1325 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3990 осіб і 990 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9410 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники під час огляду автомобіля "Volkswagen" української реєстрації, який їхав на окупований Донбас, у салоні виявили реєстраційні номери, видані в так званій "ДНР".

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про активізацію діяльності ФСБ на окупованому Донбасі.

 

В СБУ перехопили телефонні розмови російських військових на Донбасі
Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top