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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39,2 тыс. человек

НовостиОбщество    24.06.2018 - 08:29
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 23 июня 2018 года, пересекли 39,2 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутовое" - 10/10.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" 7830 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 10200 человек и 1980 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8215 человек и 1530 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3810 лиц и 910 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9185 человек.

Также отмечается, что за прошедшие сутки в КПВВ "Марьинка" сотрудники пограничного ведомства из состава Объединенных сил обнаружили в автомобиле "ВАЗ", следовавший в ТОТУ, 1,5 тысячи метров оптоволоконного кабеля на общую сумму 15 тысяч гривен.

"Товар изъят работникам ГФС", - говорится в сообщении.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 22 июня 2018 года, пересекли 44,3 тысячи человек.

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Теги публикации: КПВВ, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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