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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 39,2 тис. осіб

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 08:29
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 червня 2018 року, перетнули 39,2 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Так, повідомляється, що у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 40/40; "Мар’їнка" -  0/30; "Новотроїцьке" - 30/30; "Гнутове" - 10/10.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 39,2 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" 7830 осіб та 1030 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 10200 осіб та 1980 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8215 осіб та 1530 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3810 осіб та 910 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9185 осіб.

Також зазначається, що минулої доби у КПВВ "Мар’їнка" співробітники прикордонного відомства зі складу Об’єднаних сил виявили в автомобілі "ВАЗ", що слідував до ТОТУ, 1,5 тисячі метрів оптоволоконного кабелю на загальну суму 15 тисяч гривень.

"Товар вилучено працівникам ДФС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 22 червня 2018 року, перетнули 44,3 тисячі осіб.

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Теги публікації: КПВВ, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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