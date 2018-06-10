КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 38 тыс. человек

По состоянию на утро все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 38 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 15/15.

Всего за прошлые сутки КПВВ пересекли 37,9 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8120 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 9440 человек и 1715 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7485 человек и 1565 транспортных средств;

"Гнутово" - 3660 человек и 910 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9185 человек.

Также сообщается, что пограничники на КПВВ обнаружили у двух граждан Украины 60 таблеток наркосодержащего препарата и две иконы. Указанный товар передан представителям полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных.