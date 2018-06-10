КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 38 тыс. человек

По состоянию на утро все КПВВ работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 38 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 15/15.
Всего за прошлые сутки КПВВ пересекли 37,9 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:
Также сообщается, что пограничники на КПВВ обнаружили у двух граждан Украины 60 таблеток наркосодержащего препарата и две иконы. Указанный товар передан представителям полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных.