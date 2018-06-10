КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

Станом на ранок усі КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 38 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 15/15.
Всього за минулу добу КПВВ перетнули 37,9 тис. осіб і 5,2 тис. транспортних засобів:
Також повідомляється, що прикордонники на КПВВ виявили у двох громадян України 60 таблеток нарковмісного препарату і дві ікони. Зазначений товар переданий представникам поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено двох українських військових.