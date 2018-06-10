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КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

НовиниСуспільство    10.06.2018 - 08:26
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 38 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 15/15.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 37,9 тис. осіб і 5,2 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8120 осіб і 1000 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9440 осіб і 1715 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7485 осіб і 1565 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3660 осіб та 910 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9185 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники на КПВВ виявили у двох громадян України 60 таблеток нарковмісного препарату і дві ікони. Зазначений товар переданий представникам поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранено двох українських військових.

 

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Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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