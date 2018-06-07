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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 38 тыс. человек

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 10:09
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

С оккупированного Донбасса пытались вывезти яхту

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 38 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/0; "Марьинка" - 10/15; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 37,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 8255 человек и 1045 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9140 человек и 1685 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7485 человек и 1465 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3625 человек и 800 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9030 человек.

Также сообщается, что пограничники обнаружили два автомобиля, которые перевозили парусную яхту и комплектующие к экскаватору на общую сумму 320 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погибли двое украинских военных.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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