КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 38 тыс. человек

С оккупированного Донбасса пытались вывезти яхту

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 38 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/0; "Марьинка" - 10/15; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 37,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8255 человек и 1045 транспортных средств;

"Марьинка" - 9140 человек и 1685 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7485 человек и 1465 транспортных средств;

"Гнутово" - 3625 человек и 800 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9030 человек.

Также сообщается, что пограничники обнаружили два автомобиля, которые перевозили парусную яхту и комплектующие к экскаватору на общую сумму 320 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погибли двое украинских военных.