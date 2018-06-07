КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

З окупованого Донбасу намагалися вивезти яхту

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 38 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/0; "Мар'їнка" - 10/15; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/20.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 37,5 тис. осіб і 5 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 8255 осіб і 1045 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9140 осіб і 1685 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7485 осіб і 1465 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3625 осіб і 800 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9030 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники виявили два автомобілі, які перевозили вітрильну яхту та комплектуючі до екскаваторів на загальну суму 320 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинули двоє українських військових.