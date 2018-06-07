Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 10:09
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

З окупованого Донбасу намагалися вивезти яхту

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 38 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/0; "Мар'їнка" - 10/15; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/20.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 37,5 тис. осіб і 5 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8255 осіб і 1045 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9140 осіб і 1685 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7485 осіб і 1465 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3625 осіб і 800 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9030 осіб.

Також повідомляється, що прикордонники виявили два автомобілі, які перевозили вітрильну яхту та комплектуючі до екскаваторів на загальну суму 320 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинули двоє українських військових.

 

Об'єднані сили розмінували околиці Південного
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top