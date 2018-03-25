Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 38,6 тыс. человек

НовостиОбщество    25.03.2018 - 08:57
Фото: пункт пропуска (police.dn.ua)
Фото: пункт пропуска (police.dn.ua)

Также КПВВ на Донбассе пересекли 5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 24 марта 2018 года, пересекли 38,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В целом вчера через КПВВ проследовало 38,6 тысяч человек и свыше 5 тысяч транспортных средств: "Майорское" - 8970 человек и 1017 транспортных средств; "Марьинка" - 9770 человек и 1675 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7536 человек и 1376 транспортных средств; "Гнутово" - 3896 лиц и 939 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8479 лиц ", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" -10/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 30/20.

Сообщается, что в контрольном пункте "Марьинка" пограничники обнаружили в отделении для перчаток автомобиля Mazda технический паспорт на автомобиль, выданный в так называемой "ДНР". Личность, которая была за рулем, передана сотрудникам Нацполиции.

А в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники задокументировали четыре случаи предложения взяток на сумму 850 гривен для ускоренного оформления.

Напомним, 23 марта КПВВ на Донбассе пересекли 41,5 тысяч человек.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 31,8 тыс. человек Пограничники рассказали о пересечении КПП на линии разграничения
Теги публикации: Марьинка, пункт пропуска, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top