КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 38,6 тыс. человек

Также КПВВ на Донбассе пересекли 5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 24 марта 2018 года, пересекли 38,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"В целом вчера через КПВВ проследовало 38,6 тысяч человек и свыше 5 тысяч транспортных средств: "Майорское" - 8970 человек и 1017 транспортных средств; "Марьинка" - 9770 человек и 1675 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7536 человек и 1376 транспортных средств; "Гнутово" - 3896 лиц и 939 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8479 лиц ", - говорится в сообщении.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" -10/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 30/20.

Сообщается, что в контрольном пункте "Марьинка" пограничники обнаружили в отделении для перчаток автомобиля Mazda технический паспорт на автомобиль, выданный в так называемой "ДНР". Личность, которая была за рулем, передана сотрудникам Нацполиции.

А в КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники задокументировали четыре случаи предложения взяток на сумму 850 гривен для ускоренного оформления.

Напомним, 23 марта КПВВ на Донбассе пересекли 41,5 тысяч человек.