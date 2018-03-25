КПВВ на Донбасі за добу перетнули 38,6 тис. осіб

Також КПВВ на Донбасі перетнули 5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 24 березня 2018 року, перетнули 38,6 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Загалом вчора через КПВВ прослідувало 38,6 тисяч осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів: "Майорське" - 8970 осіб та 1017 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 9770 осіб та 1675 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 7536 осіб та 1376 транспортних засобів; "Гнутове" - 3896 осіб та 939 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 8479 осіб, ", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" -10/40; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/40; "Гнутове" - 30/20.

Повідомляється, що у контрольному пункті "Мар’їнка" прикордонники виявили у відділенні для рукавичок автомобіля Mazda технічний паспорт на авто, виданий у так званій "ДНР". Особу, яка була за кермом, передано співробітникам Нацполіції.

А у КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" прикордонники задокументували чотири випадки пропонування хабарів на суму 850 гривень для прискореного оформлення.

Нагадаємо, за 23 березня КПВВ на Донбасі перетнули 41,5 тисяч осіб.