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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 38,6 тис. осіб

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 08:57
Фото: пункт пропуску (police.dn.ua)
Фото: пункт пропуску (police.dn.ua)

Також КПВВ на Донбасі перетнули 5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 24 березня 2018 року, перетнули 38,6 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Загалом вчора через КПВВ прослідувало 38,6 тисяч осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів: "Майорське" - 8970 осіб та 1017 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 9770 осіб та 1675 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 7536 осіб та 1376 транспортних засобів; "Гнутове" - 3896 осіб та 939 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 8479 осіб, ", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" -10/40; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/40; "Гнутове" - 30/20.

Повідомляється, що у контрольному пункті "Мар’їнка" прикордонники виявили у відділенні для рукавичок автомобіля Mazda технічний паспорт на авто, виданий у так званій "ДНР". Особу, яка була за кермом, передано співробітникам Нацполіції.

А у КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" прикордонники  задокументували чотири випадки пропонування хабарів на суму 850 гривень для прискореного оформлення. 

Нагадаємо, за 23 березня КПВВ на Донбасі перетнули 41,5 тисяч осіб.

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Теги публікації: Мар'їнка, пункт пропуска, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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