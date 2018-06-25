КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 37,1 тыс. человек

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 24 июня 2018 года, пересекли 37,1 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 1/40; "Гнутовое" - 30/20.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 37,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7845 человек и 1050 транспортных средств;

"Марьинка" - 8715 человек и 1665 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7490 человек и 1645 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3205 человек и 770 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9865 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 июня КПВВ на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек.