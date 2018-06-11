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КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 36 тис. осіб

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 09:21
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

На одному з КПВВ затримали підозрюваного в причетності до структур "ЛНР"

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за добу перетнули майже 36 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/20.

Всього за добу КПВВ перетнули 35,9 тис. осіб і 5 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7870 осіб і 1080 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 8775 осіб і 1745 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6725 осіб і 1420 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3135 осіб і 780 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9330 осіб.

Також повідомляється, що в контрольному пункті "Станиця Луганська" затримали чоловіка за можливу причетність до незаконних військових формувань.

Нагадаємо, раніше розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулу добу.

 

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Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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