На одному з КПВВ затримали підозрюваного в причетності до структур "ЛНР"
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за добу перетнули майже 36 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 10/50; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 20/20.
Всього за добу КПВВ перетнули 35,9 тис. осіб і 5 тис. транспортних засобів:
Також повідомляється, що в контрольному пункті "Станиця Луганська" затримали чоловіка за можливу причетність до незаконних військових формувань.
Нагадаємо, раніше розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулу добу.