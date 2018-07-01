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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 32 тис. осіб

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 08:32
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 4,7 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, перетнули 32 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів:

"Майорське" - 30/50; "Мар’їнка" - 0/30; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 20/15.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 32 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 6220 осіб та 830 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7665 осіб та 1565 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6960 осіб та 1545 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2895 осіб та 740 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8355 осіб.

Нагадаємо, 29 червня 2018 року КПВВ на Донбасі перетнули 28,2 тис. осіб.

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Теги публікації: КПВВ, Донбас, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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