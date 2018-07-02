КПВВ на Донбасі за добу перетнули 34,7 тис. осіб

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 5,1 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, перетнули 32 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/15; "Мар’їнка" - 15/55; "Новотроїцьке" - 20/20; "Гнутове" - 20/20.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 34,7 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7375 осіб та 960 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8105 осіб та 1695 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7235 осіб та 1580 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3505 осіб та 875 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8515 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 червня 2018 року, КПВВ на Донбасі перетнули 32 тисячі осіб.